Реконструкция центральной дороги в Богородском завершится в 2023 году

Реконструкция центральной дороги в селе Богородское в Пестречинском районе Татарстана завершится в 2023 году. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Центральная дорога ремонтируется от деревни Куюки до села Богородское. И через Богородское центральная улица выйдет на трассу М7. На улице предусмотрены тротуары, остановочные павильоны, парковочные карманы, светофоры, металлические ограждения. Завершение проекта планируется в 2023 году», — рассказала пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Во время выезда глава района Ильхам Кашапов осмотрел место под будущую парковку местной церкви.

В связи с пересечением участков собственников необходимо пересмотреть расположение данной парковки, либо незначительно изменить ее расположение. Он встретился с собственником участка, а также пообщался с прихожанами церкви. Был обсужден маршрут тротуара, который пройдет рядом с церковью.