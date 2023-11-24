Реконструкция БОС Казани в три раза снизит долю загрязненных стоков в Волгу

Наиболее крупными очистными сооружениями Татарстана являются биологические очистные сооружения (БОС) Казани, которые входят в топ-200 основных загрязнителей Волги. Их реконструкция позволит снизить негативное воздействие на 1,3 млн жителей столицы РТ, сказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на семинар-совещании с представителями органов государственной власти субъектов РФ, участвующих в реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», которое проходит в столице Татарстана.

«На долю БОС Казани приходится 42% объема сточных вод, поступающих в водные объекты республики. При проведении реконструкции очистных сооружений используется комплексный подход, включающий рекультивацию иловых полей», — сказал он.

Реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани ведётся с 2021 года и завершится в 2024 году. Она позволит полностью выполнить показатель по снижению в три раза доли загрязненных сточных вод, поступающих в Волгу.