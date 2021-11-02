Реконструкция блока «Б» инфекционной больницы в Набережных Челнах завершена на 85%

Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В инфекционной больнице Набережных Челнов завершается реконструкция блока «Б», процент выполнения составляет 85%. Планируется, что к концу года объект будет завершен.

На сегодняшний день в блоке «Б» занимаются устройством фасада и отделочными работами, прокладывают внутренние инженерные сети, монтируют системы медицинского кислородоснабжения и вакуума.

Главный врач Ришат Нугманов сообщил, что в этом блоке больницы отделение поделено на две зоны, чтобы исключить возможность распространения внутрибольничной инфекции. В обычной части больницы сотрудники работают в форме, в другой части — в специальных защитных костюмах.

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

«На третьем этаже — взрослое отделение, на втором — детское. В каждой палате кондиционеры, микроволновки, холодильники, специальные консоли. Учитывая ситуацию с ковидом, на каждую консоль подключены по две кислородные точки — это позволит подать кислород на две койки», — рассказал главврач.

По его словам, через две недели будут полноценно запущены второй и третий этажи. Планируется, что до конца года весь корпус «Б» начнет полноценно функционировать.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев оценил ход строительства. «Условия создаются хорошие, вы видите — да? Что было и что стало. Благодарим всех, кто к этому приложил руку, в первую очередь Президента Татарстана — Рустама Минниханова. Благодаря его поддержке удается делать ремонт. Из 30 тыс. кв. метров половина будет отремонтирована», — отметил мэр.

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В общей сложности инфекционная больница состоит из пяти корпусов. «У нас остаются блоки „А“, „Г“, „Д“ и приемно-диагностическое отделение. Практически нужно еще столько же усилий», — сказал Магдеев. В январе строители приступят к реконструкции блока «Г».

Главврач также обратил внимание на то, что расход кислорода в инфекционной больнице Челнов составляет 42 тонны в месяц по сравнению с 0,7 тонны до пандемии. «Вот показатель того, что происходит, — опубликовала в своем Instagram’е слова мэра начальник его пресс-службы Римма Мухаметзянова. — Как после этого говорить, что не надо прививаться!? Нормальный же человек не может выбирать болезнь».

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда напоминает, что капитальный ремонт стартовал уже в 2018 году и выполняется поэтапно — меняются двери и окна, ведутся сантехнические и электромонтажные работы, а также работы по кровле и фасаду. В 2018–2020 годах выполнен капитальный ремонт и оснащен медицинским и технологическим оборудованием корпус «В» на сумму 773,2 млн рублей.