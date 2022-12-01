«Реконструкции мы вам желаем!»: Президент РТ подарил Казанскому ТЮЗу на 90-летие грузовик

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский Театр юного зрителя творческим вечером-ностальгией отметил свой 90-летний юбилей. Сертификат на приобретение грузового автомобиля на 6,7 тонны театру в подарок от Президента РТ Рустама Минниханова передала его помощник Олеся Балтусова, посвятив театру-юбиляру поздравление в стихотворной форме собственного сочинения.

«ТЮЗ, в эту пору грозовую для исполненья сложной роли прими машину грузовую и смело езди на гастроли», – продекламировала Балтусова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Праздничное мероприятие в кругу коллег и друзей, проходившее на сцене ожидающего реконструкции театра, венчало целую декаду предшествовавших юбилейных событий. ТЮЗ провел в эти дни питчинг идей для своих будущих постановок от зрителей, представил несколько премьер, в том числе аудиоспектакль-музейный гид «До и после Бури» о своем золотом веке с режиссером Борисом Цейтлиным.

В день юбилея, а свою историю Казанский ТЮЗ ведет именно с 30 ноября 1932 года, театр встретил гостей по обыкновению творчески, задорно, радушно. В постановке «Я – Казанский ТЮЗ» режиссера Лилии Ахметзяновой главным героем стал сам театр, воплощенный в ретроспективе своего существования поочередно несколькими актерами. Предстал ТЮЗ и седовласым пионером-переростком, и роскошной женщиной, много раз покинутой одним, другим, третьим режиссером… «Я – Казанский ТЮЗ!», – наконец провозглашает в финале молодой актер Ярослав Кац, которому вторят его коллеги-сверстники и уже именитые мастера сцены.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поздравить коллектив театра с юбилеем пришли секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, выразившая благодарность от Правительства РТ и Президента РТ, заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова, заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова, начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, театральный критик и заведующая литературной частью РАМТа и театра имени Маяковского (Москва) Мила Денева, представители ТЮЗов Нижнего Новгорода и Рязани и многие другие.

«Я желаю вам как можно смелее и чаще мечтать о будущем, а не вглядываться в прошлое, каким бы великим оно ни было. Желаю вам идти в свое следующее десяти- и столетие, потому что, как человек, встретивший два крупных юбилея в других театрах, могу сказать, что самое интересное начинается на следующий день после юбилея, когда дань прошлому уже отдана и начинается своя самостоятельная история», – пожелала Мила Денева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Качаловский театр, который некоторое время назад отметил свое 230-летие, вручил ТЮЗу бронзовую, отлитую в Каслях медаль, созданную по случаю своей круглой даты. Такая, к слову, была прежде по случаю передана качаловцами также в театр Вахтангова, Московскому Художественному театру имени Чехова и театру Петра Фоменко. Благодарственные письма, медали и почетные грамоты к юбилею от Правительства РТ, Министерства культуры республики, Управления культуры Казани, Союза театральных деятелей России получили как весь коллектив Казанского ТЮЗа, так и все его сотрудники – от актеров, режиссеров и осветителей до сотрудников гардероба, уборщика помещений и пожарных.

Главное пожелание к юбилею сформулировал Казанский ТЮЗ сам себе. Все выходившие поздравлять его на сцену в официальной церемонии тянули жребий из веера открыток с напутствиями, в каждой такой открытке из четырех строк неизменной оставалась одна: «Реконструкции мы вам желаем».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О реконструкции здания театра, напомним, заговорили в конце 2017 года. Тогда Президент РТ передал ТЮЗу прилегающую к нему территорию и часть зданий во дворе, увеличив площадь театра вдвое. В настоящий момент разрабатывается проект реставрации комплекса зданий и территории Казанского ТЮЗа.