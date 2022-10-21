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Строительство
21 октября 2022  12:44
Александр Хевронин

Четыре очереди реконструкции Горьковского шоссе проведет один подрядчик

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Реконструкцией четырех очередей Горьковского шоссе займется казанская дорожно-строительная компания «Мосты и дороги», следует из данных тендеров на сайте госзакупок.

Согласно документации, на каждый из четырех тендеров претендовали по два подрядчика. Однако, «Мосты и дороги» предложили на 150 тыс. рублей больше на первой очереди реконструкции дороги, на 100 тыс. рублей больше на второй, на 148 тыс. рублей больше на третьей очереди и на четвертой очереди – на 133 тыс. рублей больше, чем их конкуренты.

Напомним, что на реконструкцию суммарно направили свыше 21 млрд рублей. Работы будут вестись по улицам Болотникова, Фрунзе, Горьковское шоссе, и Залесная, и на участке от улицы Музыкальной до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» до 26 ноября 2024 года.

#горьковское шоссе казани #дорожное строительство #госзакупки
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