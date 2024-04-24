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Общество 24 апреля 2024 11:31

Реконструкцией башни Сююмбике займутся после завершения Игр и саммита БРИКС

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Реконструкцией башни Сююмбике займутся после завершения Игр и саммита БРИКС
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Реконструкцией башни Сююмбике займутся после завершения основных международных мероприятий в Казани – Игр и саммита БРИКС. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«В этом году мы совместно с “Татинвестгражданпроектом” делаем решение по фасадной части облика в Сююмбике, по гидроизоляции. Уже после всех международных событий мы перейдем непосредственно ко второму этапу – внутренней части, конструктивной части», – прокомментировал докладчик.

На разработку проекта реставрации потратят 7,5 млн рублей. Сколько будет стоить обновление башни Сююмбике, пока неизвестно.

#сююмбике #брикс #Иван Гущин
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