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Реконструкцией башни Сююмбике займутся после завершения Игр и саммита БРИКС
Реконструкцией башни Сююмбике займутся после завершения основных международных мероприятий в Казани – Игр и саммита БРИКС. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
«В этом году мы совместно с “Татинвестгражданпроектом” делаем решение по фасадной части облика в Сююмбике, по гидроизоляции. Уже после всех международных событий мы перейдем непосредственно ко второму этапу – внутренней части, конструктивной части», – прокомментировал докладчик.
На разработку проекта реставрации потратят 7,5 млн рублей. Сколько будет стоить обновление башни Сююмбике, пока неизвестно.
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