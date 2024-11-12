Реконструировать аэропорт Бугульмы предложили по концессионному соглашению

В Татарстане хотят реконструировать аэропорт Бугульмы по концессионному соглашению. Об этом сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Лилия Сафиуллина на заседании Комитета Государственного Совета республики по бюджету, налогам и финансам.

«Есть четкое понимание, что нужно делать по аэропорту Бугульмы. Есть предложение — на основе концессионного соглашения выполнить работы, которые необходимы для улучшения состояния аэропорта», — рассказала представитель Миндортранса.

По словам Сафиуллиной, проведена работа по инвентаризации всех трех аэропортов Татарстана. А для развития аэропорта Казани разработан мастер-план.

«По аэропорту Казани есть понимание, куда дальше двигаться. По Бегишево тоже есть понимание, какие работы нужно провести. Сейчас проводится работа по изысканию средств, в том числе из федерального бюджета. Мы уже пытались получить федеральные деньги на Бегишево, но из Минтранса дали ответ, что средства из федерального бюджета предусмотрены быть не могут. Но мы не опускаем руки», — отметила она.

Сафиуллина напомнила, что к саммиту БРИКС было предусмотрено более 7,8 млрд рублей на первый этап реконструкции аэродрома и аэровокзальной инфраструктуры аэропорта Казани.