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Рекомендованный доход для выплаты ипотеки в Татарстане приблизился к 100 тыс. рублей
Размер рекомендованного семейного дохода заемщика для обслуживания ипотеки в Татарстане вырос до 98,1 тыс. рублей. Таковы данные исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое есть в распоряжении «Татар-информа».
В Татарстане к началу 2024 года этот показатель вырос на 14,5%. Для сравнения, в январе 2023 года он составлял 85,7 тыс. рублей.
Сильнее всего рекомендованный семейный доход заемщика для обслуживания ипотеки вырос в Удмуртии – на 27,6% до 76 тыс. рублей. В Москве этот показатель достиг 185,3 тыс. рублей, в Московской области – 140,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 126,8 тыс. рублей. По России средний размер тоже увеличился – до 101,6 тыс. рублей.
На рост показателя повлияло несколько факторов, считают в НБКИ. Главное – рекордные объемы ввода в строй нового жилья и, соответственно, выданной ипотеки, в том числе льготной. Повлияли также размер ключевой ставки Банка России, которая выросла вдвое, а следом и рыночных ипотечных ставок; средние размер и срок ипотечного кредита.
«Несмотря на рост индикатора комфортного обслуживания ипотеки, реальные доходы граждан также демонстрируют умеренный рост. Поэтому говорить о существенном ухудшении ситуации с обслуживанием ипотечных кредитов пока не приходится», – говорится в сообщении НБКИ.
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