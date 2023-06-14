Рейтинговое агентство НКР подтвердило рейтинг Ак Барс Страхования на уровне A-.ru

Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг компании «Ак Барс Страхование» на уровне A-.ru со стабильным прогнозом. Оценка бизнес-профиля ООО «Ак Барс Страхование» определяется высокими показателями эффективности операционной деятельности.

В 2022 году эффективность операционной деятельности компании была высокой, рентабельность капитала (ROE) составила около 28%.

По итогам 2022 года компания занимает 43-е место по объему страховой премии среди страховщиков non-life в России, что соответствует среднему положению на рынке согласно методологии НКР. Около 98% бизнеса сосредоточены в Республике Татарстан. На региональном уровне позиции компании по объему страховой премии наиболее сильны в страховании от несчастного случая и страхования имущества физических лиц. Страховая премия компании в 2022 году выросла на 16%.

НКР отмечает наличие у компании собственной агентской сети, которая позволяет ей конкурировать с крупными федеральными компаниями в сегменте страхования имущества физических лиц на региональном рынке Татарстана. Показатели ликвидности активов находятся на высоких уровнях при низких рисках инвестиционной политики.

Оценка риск-профиля обусловлена низким уровнем риска, связанного с инвестиционной политикой; высокой ликвидностью активов, покрывающих краткосрочные (до одного года) обязательства компании и умеренно-высокой достаточностью капитала.

По итогам 2022 года отношение скорректированного капитала к величине потенциальных рисков составляет 1,37, что соответствует умеренно высокой оценке согласно методологии НКР.

Подробнее о рейтинге — https://ratings.ru/ratings/press-releases/AkBarsIns-RA-130623/. Кредитный рейтинг присвоен по национальной рейтинговой шкале.

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