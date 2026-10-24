Рейтинг «Татары года» собрал 68 231 голос: итоги шестой недели голосования
Голосование за рейтинг «Татары года» от «Миллиард.Татар» продолжается. Девятнадцать номинаций по-прежнему доступны для голосования в Телеграм, «ВКонтакте» и на официальном сайте в разделе «Номинации».
По данным на 17:34 24 октября 2026 года, текущие результаты голосования со всех площадок распределились следующим образом:
- «Лучшая татарская песня (эстрада) — 2026» — 1427 голосов;
- «Музыкальный прорыв» — 1244 голоса;
- «Лучший татарский спортсмен года» — 1188 голосов;
- «Лучшая татарская школа года» — 19 286 голосов;
- «Лучший татарский учитель — 2026» — 10 988 голосов;
- «Лучший спектакль — 2026» — 4385 голосов;
- «Лучший татарский актер / актриса года» — 6018 голосов;
- «Лучший татарский фильм года» — 1679 голосов;
- «Лучшее событие в татарской культуре» — 1812 голосов;
- «Лучший татарстанский дизайнер и модные проекты 2026 года» — 2988 голосов;
- «Татарский медиа-проект года» — 2415 голосов;
- «Татарский блогер года» — 1965 голосов;
- «Лучший татарский гастрономический проект» — 439 голосов;
- «Татарский языковой проект и IT-проект года» — 1963 голоса;
- «Татарский музей года — 2026» — 1761 голос;
- «Лучший пример татарского маркетинга, рекламы и PR» — 654 голоса;
- «Самый перспективный молодой татарин / татарка года» — 7 483 голоса;
- «Корпорация Татарстан» — 228 голосов;
- «Дусларыбыз» — 308 голосов.
Всего за все номинации подано 68 231 голос. Самыми активными номинациями остаются «Лучшая татарская школа года» и «Лучший татарский учитель – 2026».