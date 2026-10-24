Рейтинг «Татары года» собрал 68 231 голос: итоги шестой недели голосования

Голосование за рейтинг «Татары года» от «Миллиард.Татар» продолжается. Девятнадцать номинаций по-прежнему доступны для голосования в Телеграм, «ВКонтакте» и на официальном сайте в разделе «Номинации».

По данным на 17:34 24 октября 2026 года, текущие результаты голосования со всех площадок распределились следующим образом:

«Лучшая татарская песня (эстрада) — 2026» — 1427 голосов;

«Музыкальный прорыв» — 1244 голоса;

«Лучший татарский спортсмен года» — 1188 голосов;

«Лучшая татарская школа года» — 19 286 голосов;

«Лучший татарский учитель — 2026» — 10 988 голосов;

«Лучший спектакль — 2026» — 4385 голосов;

«Лучший татарский актер / актриса года» — 6018 голосов;

«Лучший татарский фильм года» — 1679 голосов;

«Лучшее событие в татарской культуре» — 1812 голосов;

«Лучший татарстанский дизайнер и модные проекты 2026 года» — 2988 голосов;

«Татарский медиа-проект года» — 2415 голосов;

«Татарский блогер года» — 1965 голосов;

«Лучший татарский гастрономический проект» — 439 голосов;

«Татарский языковой проект и IT-проект года» — 1963 голоса;

«Татарский музей года — 2026» — 1761 голос;

«Лучший пример татарского маркетинга, рекламы и PR» — 654 голоса;

«Самый перспективный молодой татарин / татарка года» — 7 483 голоса;

«Корпорация Татарстан» — 228 голосов;

«Дусларыбыз» — 308 голосов.

Всего за все номинации подано 68 231 голос. Самыми активными номинациями остаются «Лучшая татарская школа года» и «Лучший татарский учитель – 2026».