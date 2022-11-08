Шесть звезд: рейтинг школьных столовых в Челнах возглавила гимназия №54

Челнинская гимназия №54 победила в рейтинге школьных столовых, который составил родительский комитет Набережных Челнов. Школа-победительница набрала наибольшее количество звезд — шесть. Об этом пишут «Челнинские известия».

Весь прошлый месяц за каждую проверку школы получали звездочки. Всего за октябрь было проведено 156 проверок качества питания.

Так, по одной звезде получили образовательные организации №5, 6, 20, 23, 26 (гимназия), 27, 35, 41, 44, 47 (КШ им.Кайманова), 48, 49, 55, 62, 79.

Две звезды вручили школам №1, 4, 8, 10, 18, 21, 22, 24, 28, 32, 36, 38, 42, 45, 67, 68, 69, КШП «Калкан», 84, 89. Обладателями трех звезд стали организации №2, 12, 15, 25, 30, 33, 34, 37, 40, 43, 50, 51, 53, 59 («Адымнар»), 64, 75, 77, 78 (лицей), 82, 87.

Четыре звезды заслужили школы: №9, 13, 19, 58, 61. Пять звезд в копилке школ №11, 29, 78 (пролицей).

Некоторые учреждения не предоставили итоги проверок, поэтому не попали в список.