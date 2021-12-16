Рейтинг дорогих вакансий на удаленке в Казани возглавили программисты и разработчики

От 350 до 400 тысяч рублей готовы платить программисту в онлайн-школе английского языка и разработчику Web-приложений. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

«Самую высокую зарплату в декабре на удаленке в Казани готовы платить программисту в онлайн-школе английского языка — от 350 до 400 тыс. рублей. Помимо высокой зарплаты, будущему специалисту готовы предложить гибкий график работы, а также возможность стать совладельцем компании и заработать на росте капитализации компании через программу опционов. Второе место в городе занимает должность разработчика Web-приложений — от 360 тыс. рублей в месяц. Успешному кандидату предлагают квартальные бонусы, гибкий график работы, возможность работать удаленно и другие преференции», — сказано в сообщении.

На третьем месте рейтинга находится для вакансия системного администратор в лидирующей на рынке компании роботизированного телемаркетинга. Специалисты предлагается от 140 до 170 тыс. рублей в месяц. Компания обещает интересные задачи, понимающее руководство, оплачиваемые больничные и отпускные.

В рейтинг также вошла вакансия руководителя отдела продаж с зарплатой от 85 тыс. рублей и должность менеджера отдела продаж в онлайн-школе с доходом от 65 до 75 тыс. рублей в месяц.