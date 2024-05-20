Рейтинг: больше половины татарстанцев будет зарабатывать 100 тыс. рублей через 6 лет

Татарстан занял 14-е место в рейтинге регионов России по динамике зарплат. С учетом покупательской способности более 25% татарстанцев будут зарабатывать 100 тыс. рублей в месяц через 2,6 лет, следует из исследования РИА «Новости».

Интересно, что более 50% татарстанцев будут зарабатывать столько денег через 5,9 лет, а 75% жителей республики смогут иметь такую зарплату через 9 лет.

Быстрее всего к таким доходам придут жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Согласно оценке, это произойдет через полгода. Хорошие темпы роста также показывают Чукотский автономный округ и Магаданская область — здесь работники придут к зарплатам в 100 тыс. рублей примерно через три года.

В Москве большая часть жителей придут к зарплатам в 100 тыс. через 5,3 года (10 место в рейтинге), а в Санкт-Петербурге – через 5,7 лет (13 место в топе).