«Рейтер»: YouTube незамедлительно заблокирует аккаунты российских СМИ

YouTube объявил о незамедлительной блокировке аккаунтов российских СМИ, финансируемых государством. Об этом со ссылкой на «Рейтер» сообщает ТАСС.

В том числе удалению подвергнется контент, содержащий информацию о российской спецоперации на Украине. Как объяснили в компании, это нарушает политику площадки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Роскомнадзор завершит блокировку Instagram 14 марта. Как объяснили в ведомстве, компания Meta, которой принадлежит соцсеть, приняла беспрецедентное решение – одобрить к публикации контент с призывами к насилию в отношении россиян. Поводом для этого послужила специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля сообщил Президент РФ Владимир Путин.