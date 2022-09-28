«Рейтер» и Bloomberg узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине

Власти Соединенных Штатов готовятся выделить Украине очередной пакет военной помощи. Об этом сообщают агентства «Рейтер» и Bloomberg со ссылкой на свои источники в американском руководстве.

По информации собеседника «Рейтер», о новом пакете военной помощи на 1,1 млрд долларов будет объявлено в ближайшие дни. При этом предполагается использовать средства в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), что позволит напрямую направить их производителям вооружений.

Как следует из слов информированного источника, речь пойдет о новых реактивных системах залпового огня HIMARS и боеприпасах к ним, о «различных средствах по борьбе с беспилотниками и радиолокационных системах», а также о «запасных частях, обучении и технической поддержке».

Помимо этого, США готовят новый пакет санкций против РФ из-за прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках и на контролируемой российскими войсками территории Херсонской и Запорожской областей референдумов, которые они считают «фиктивными».

В свою очередь два собеседника Bloomberg рассказали, что стоимость очередного пакета военной помощи оценивается в 1 млрд долларов. Они подтвердили использование средств Инициативы по содействию безопасности Украины и уточнили, что о новых поставках вооружений будет объявлено уже сегодня, 28 сентября.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября.