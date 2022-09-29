«Рейтер»: Глава ВТБ предложил ограничить сделки западных трейдеров зерна в РФ

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил Президенту РФ Владимиру Путину ограничить работу трейдеров зерна, связанных с недружественными государствами, на территории России. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на письмо, копия которого имеется в его распоряжении.

По информации агентства, Костин предложил запретить закупки зерна и семян масличных культур компаниям, которые принадлежат лицам, связанным с недружественными странами. Он уверен, что введение такого запрета позволит усилить позиции отечественных трейдеров на мировом рынке.

«Экспортеры из недружественных стран владеют около 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительные доходы от торговли российским зерном <…>, в то время как российская экономика и бюджет упускают значительные доходы», — описал нынешнюю ситуацию Костин.

По мнению банкира, предложенные им меры помогут РФ «определить основную географию стран-импортеров российского зерна» и дадут ей «принципиально иной уровень влияния на рыночное ценообразование».

К письму есть рукописные примечания, которые могли быть написаны Путиным, замечает издание. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что власти не комментируют конфиденциальную переписку. Однако близкий к руководству страны источник рассказал, что предложение уже отправлено на рассмотрение в Правительство РФ.