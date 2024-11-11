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Рейсы Шанхай - Казань думают продлить после марта 2025-го
Авиасообщение между Шанхаем и Казанью, которое запустили в сентябре 2024 года, сохранится до марта 2025-го. Причем полеты думают продлить в будущем, потому что на них есть спрос, пишет РБК Татарстан.
Как отметил замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер, прямой рейс по маршруту Шанхай – Казань является хорошим знаком развития отношений между РТ и КНР.
Однако пока стороны не работают над запуском авиаперелетов между столицей РТ и другими городами Китая. Но, как считает спикер, из Казани можно было бы запустить рейсы на юг Китайской Республики, а также в другие регионы КНР. В качестве примера он привел города Шеньчжэнь и Хэйлунцзян.
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