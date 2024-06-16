Рейс в Анталью из Казани задержали из-за позднего прибытия самолета

Правоохранители проведут проверку по факту задержки рейса авиакомпании Corendon Airlines из Казани в Анталью. Об этом сегодня сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, вылет отложен с 12:40 до 04:15 следующих суток по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса. Отмечается, что на рейс зарегистрировано 154 пассажира.

«Авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в гостинице на время ожидания вылета», – говорится в сообщении.

В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Организована работа мобильной приемной. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.