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Рейс в Анталью из Казани задержали из-за позднего прибытия самолета
Правоохранители проведут проверку по факту задержки рейса авиакомпании Corendon Airlines из Казани в Анталью. Об этом сегодня сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, вылет отложен с 12:40 до 04:15 следующих суток по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса. Отмечается, что на рейс зарегистрировано 154 пассажира.
«Авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в гостинице на время ожидания вылета», – говорится в сообщении.
В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Организована работа мобильной приемной. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.
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