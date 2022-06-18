Рейс Turkish Airlines из Казани в Анталью оказался задержан более чем на сутки

Вылет рейса Казань — Анталья авиакомпании Turkish Airlines, который был запланирован на 2.30 субботы, 18 июня, оказался задержан более чем на сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани столицы Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вылет лайнера Airbus A321 задержан на 7,5 часа по технической причине. Предполагалось, что воздушное судно вылетит в 23.00, но сроки вылета перенесли вновь — на 5.00 воскресенья, 19 июня.

Турецкая авиакомпания начала выполнять ежедневные чартерные рейсы из Казани в Анталью в начале мая этого года.