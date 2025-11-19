news_header_top
Рейс с фигуристами Плющенко был задержан из-за атаки беспилотников и сел в Тюмени

Рейс с фигуристами Плющенко был задержан из-за атаки беспилотников и сел в Тюмени
ФОто: соцсети "Ангелы Плющенко"

Рейс на самолет с фигуристами Евгения Плющенко сначала был задержан в Москве вследствие атаки беспилотников. А затем борт не смог совершить посадку в Омске из-за тумана и сел в Тюмени. О приключениях рейса у себя в соцсетях поделилась одна из фигуристок Елена Костылева.

«Проблемы не заканчиваются на том, что задержали рейс. Мы вылетели в Омск, всё было хорошо, пока нам не объявляют, что не можем сесть. Долго кружили, ждали, пока уйдёт туман. Сейчас сели в Тюмени, будем ждать в аэропорту изменений погодных условий», – написала Костылева.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, что он и его подопечные из-за атаки беспилотников не вылетели из Москвы в Омск на соревнования в рамках юниорского этапа Гран-при.

