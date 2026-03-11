Рейс из Пхукета в Казань задерживается из-за закрытия аэропорта тайского курорта

Рейс из Пхукета в Казань задерживается из-за временного закрытия аэропорта тайского курорта. По данным онлайн-табло казанского аэропорта, вместо 18.35 самолет планирует прибыть в 20.20 по мск.

Как сообщили службы аэропорта, воздушная гавань Пхукета закрыта на прием и выпуск самолетов до 18.00 по местному времени из-за неисправности взлетно-посадочной полосы.

Как передает ТАСС, причиной стала жесткая посадка самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Air India Express, которая произошла около 11.00 по местному времени. После инцидента вылет и прием рейсов были приостановлены.

Газета Khaosod пишет, что лайнер, выполнявший рейс из Хайдарабада, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 133 пассажира. При посадке у самолета сломалась передняя стойка шасси. Сообщений о пострадавших не поступало.