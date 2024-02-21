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Рейс из Пхукета в Казань и обратно задерживается из-за неисправности самолета
Рейс из Пхукета в Казань и обратно авиакомпании Red Wings задерживается в связи с технической неисправностью воздушного судна. Об этом сообщают в телеграм-канале авиакомпании.
«Вниманию пассажиров рейсов WZ3087, WZ3040 от 21 февраля, WZ3039, WZ3046 от 22 февраля, WZ3045, WZ3088 от 23 февраля. Данные рейсы задерживаются в связи с технической неисправностью воздушного судна», – указано в сообщении.
Предварительное время задержки вылета рейса составит 11 часов 45 минут.
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