Рейс из Омска в Москву вынужденно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

Сегодня в 7.46 в аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет, следующий из Омска в Москву. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Как сообщили агентству в пресс-службе РКБ, 73-летнюю женщину доставили к ним в больницу. Ее состояние на момент прибытия в больницу оценивалось, как средней степени тяжести. Ей начали проводить обследования.

«Врач терапевт приемного отделения РКБ Нурдида Мадгазина оказала неотложную помощь пациентке, которую доставили из аэропорта. Как выяснилось, она в полете потеряла сознание. После оказания квалифицированной помощи в РКБ состоянию женщины ничего не угрожает, она в сознании, в удовлетворительном состоянии. Со слов женщины, это был ее первый полет на самолете», – рассказли в пресс-службе Республиканской клинической больницы.