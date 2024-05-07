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Рейс из Нижнего Новгорода в Казань на «Метеоре» запустят 9 мая
Судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» 9 мая отправится в первый рейс из Нижнего Новгорода до Ульяновска с остановками в Козьмодемьянске, Чебоксарах и Казани. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и автодорог Нижегородской области.
«На первом этапе планируется выполнять рейсы по выходным. В конце мая к ним добавится рейс в будни», – говорится в сообщении.
Предполагается, что летом «Метеоры» будут ходить по этому маршруту три раза в неделю.
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