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Происшествия 27 марта 2024 13:06

Рейс из Казани в Шарм-эль-Шейх задержали на 12 часов

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По данным онлайн-табло международного аэропорта «Казань», самолет рейса 5565 из Казани в египетский Шарм-Эль-Шейх задержали более чем на 12 часов. Самолет должен был вылететь еще в 2.45.

Фото: скриншот

#авиарейсы
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