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Рейс из Казани в Шарм-эль-Шейх задержали на 12 часов
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По данным онлайн-табло международного аэропорта «Казань», самолет рейса 5565 из Казани в египетский Шарм-Эль-Шейх задержали более чем на 12 часов. Самолет должен был вылететь еще в 2.45.
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