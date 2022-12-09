Рейс из Казани в Иркутск поможет развитию внутреннего туризма в России – СБАТ

Открытие прямого авиарейса из Казани в Иркутск будет способствовать развитию внутреннего туризма в России. Такое мнение выразил в беседе с казанскими журналистами член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

«Иркутская область принимает туристов из Казани, Поволжья. Они в основном приезжают через Москву. И прямое авиасообщение подтолкнет туристические потоки как в ту, так и в другую сторону. Думаю, что сотрудничество принесет нам только взаимовыгоду и удовлетворение потребностей наших жителей в таких путешествиях. На фоне развития внутреннего туризма это очень актуально», – сказал спикер.

По мнению Копылова, открытие прямого авиарейса привлечет в Иркутскую область не только туристов из Татарстана, но и ближайших российских регионов.

Иркутянам, которые хотят посмотреть красоты России, интересна Казань, добавил член совета Ассоциации предпринимателей турбизнеса Байкальского региона, член Общественной палаты Иркутской области Андрей Анисов. «Многие спрашивают, как посетить Казань. Столица Татарстана – это четвертый по посещаемости город России. Байкал является Всемирным наследием ЮНЕСКО, и Казанский Кремль тоже входит в Список Всемирного наследия», – подчеркнул он.

Анисов отметил, что открытие прямого авиасообщения – очень значимое событие для Иркутской области. «Радует, что Казань до нас добралась не через Москву, а прямым рейсом. Байкал – это великое озеро великой страны. И Президент России Владимир Путин в своем послании четко определил направления по развитию – Алтай, Байкал и Камчатка. Мы готовы показать все красоты Байкала. У нас хорошо развивается и зимний, и летний туризм», – заявил он.

Рейс Казань – Иркутск открылся 31 октября. Полеты из Татарстана в Иркутскую область выполняются по четвергам и воскресеньям. Длительность перелета составляет 4 часа 40 минут, в обратном направлении – 5 часов 20 минут. Из Иркутска в Казань самолеты вылетают по понедельникам и пятницам.

Как сообщила представитель отдела маркетинга авиакомпании Nordwind Елизавета Сонина, с момента открытия этого направления перевезено более 3 тыс. пассажиров. Загрузка рейса составляет 80 – 90%, что говорит о его востребованности.