Рейс из Казани в Анталью задержали на 12 часов из-за технической неисправности борта

В Казани почти на 12 часов задержан рейс Казань – Анталья авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, для отправки пассажиров к месту назначения авиакомпания предоставила резервный самолет. Сейчас он летит в Казань.

Планируемое время вылета борта в Турцию 12.30.

«Пассажиры на время ожидания вылета были обеспечены всеми положенными услугами в соответствии с ФАП», – пояснили в авиакомпании.