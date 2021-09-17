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Ру Тат
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17 сентября 2021  10:44
Полина Шевчук

Рейс из Казани в Анталью задержали на 12 часов из-за технической неисправности борта

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В Казани почти на 12 часов задержан рейс Казань – Анталья авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, для отправки пассажиров к месту назначения авиакомпания предоставила резервный самолет. Сейчас он летит в Казань.

Планируемое время вылета борта в Турцию 12.30.

«Пассажиры на время ожидания вылета были обеспечены всеми положенными услугами в соответствии с ФАП», – пояснили в авиакомпании.

#аэропорт Казань #задержка рейса
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