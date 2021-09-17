Рейс из Казани в Анталью задержали на 12 часов из-за технической неисправности борта
В Казани почти на 12 часов задержан рейс Казань – Анталья авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна.
Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, для отправки пассажиров к месту назначения авиакомпания предоставила резервный самолет. Сейчас он летит в Казань.
Планируемое время вылета борта в Турцию 12.30.
«Пассажиры на время ожидания вылета были обеспечены всеми положенными услугами в соответствии с ФАП», – пояснили в авиакомпании.