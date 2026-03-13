news_header_top
Происшествия 13 марта 2026 11:20

Рейс с Фукуока в Казань не может взлететь из-за сильного ветра

Рейс Azur Air с вьетнамского острова Фукуок в Казань задерживается из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Авиакомпания вынуждена задержать рейс в связи с метеоусловиями, а именно сильным попутным ветром, который не позволяет выполнить безопасный взлет на широкофюзеляжном воздушном судне», – пишут в пресс-службе.

Подчеркивается, что самолет полностью исправен. Тем не менее из-за ветра воздушному судну придется совершить дополнительную посадку для дозаправки в Новосибирске.

#задержка авиарейса #вьетнам #Казанский аэропорт
