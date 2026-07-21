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Происшествия 21 июля 2026 19:30

Рейс из Душанбе в Казань задержали на 11 часов из-за технической неисправности

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Рейс из Душанбе в Казань задержали из-за технической неисправности, сообщает пресс-служба авиакомпании Nordwind. Согласно расписанию онлайн-табло на сайте казанского аэропорта, рейс должен был вылететь в 10:10, однако перенесен на 21:25.

«Пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», – сказали в авиакомпании.

Кроме того, пассажирам рекомендуется отслеживать изменения на сайте компании или электронном табло аэропорта.

#задержка авиарейса #аэропорт Казань
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