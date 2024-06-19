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Рейс из Челнов в Анталью задержали на 13 часов из-за технических причин
18 июня 2024 года произошла задержка вылета рейса №8816 авиакомпании Corendon Airlines по маршруту Бегишево — Анталья. Изначально запланированный на 15:00 вылет был перенесен на 03:45 следующих суток по технической причине.
На данный рейс было зарегистрировано 187 пассажиров. В соответствии с федеральными авиационными правилами, авиакомпания обязана обеспечить пассажиров необходимыми услугами на время вынужденной задержки, в том числе предоставить размещение в гостинице.
Для осуществления надзора за соблюдением прав пассажиров в аэропорт Бегишево выехал Камский транспортный прокурор. На месте организована работа мобильной приемной прокуратуры.
Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса и обеспечением прав пассажиров. В случае выявления нарушений законодательства, пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по телефону +7 (910) 796-59-45.
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