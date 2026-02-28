news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 февраля 2026 05:04

Рейс Фукуок – Казань по технической причине возвратился в аэропорт вылета

Читайте нас в
Телеграм

Накануне вечером вылетевший с вьетнамского острова Фукуок в столицу Татарстана лайнер авиакомпании Azur air по технической причине вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Рейс ZF-2620 совершил посадку в аэропорту острова Фукуок в 20.37 по московскому времени, отмечается в сообщении.

«Посадка прошла в штатном режиме. Самолет не подавал сигнал бедствия. Экипаж полностью контролировал параметры полета», – подчеркнули в авиакомпании.

В пресс-службе добавили, что специалисты перевозчика проводят техническую оценку воздушного судна. По итогам оценки будет принято решение о дальнейшем выполнении рейса, уточнили в компании.

По данным онлайн-табло аэропорта Казани, рейс ZF-2620 вылетит с Фукуока в 6.00 по Москве и прибудет в столицу РТ в 16.00.

#задержка рейса
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане объявили ракетную опасность

В Татарстане объявили ракетную опасность

27 февраля 2026
МЧС: В Татарстане оперативные службы находятся в полной готовности

МЧС: В Татарстане оперативные службы находятся в полной готовности

27 февраля 2026