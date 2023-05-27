Регулятор на Украине предложил увеличить цены на электроэнергию для населения в два раза

На Украине предложили с 1 июня увеличить тариф на электроэнергию для населения в два раза. Об этом говорится в письме главы Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины Руслана Кайдаша в Минэнерго страны, передает ТАСС.

«НКРЭКУ <...> предоставляет предложения по внесению изменений в положение о возложении специальных обязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 июня с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию и с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч», — сказано в тексте письма.

Отмечается, что изменения помогут улучшить финансовые показатели госкомпаний «Энергоатом», «Укргидроэнерго» и приблизить механизм к сбалансированному состоянию. Регулятор считает, что необходимо постепенно приводить цены на электричество для обычных потребителей к рыночному уровню.

На Украине действует тариф, согласно которому население платит 1,44 гривны за кВт·ч, если в месяц потребляется менее 250 кВт·ч, и 1,68 гривны за кВт·ч — более 250 кВт·ч в месяц.

22 апреля руководитель НКРЭКУ Константин Ущаповский допустил рост тарифов для населения вдвое.