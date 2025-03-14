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На главную ТИ-Спорт 14 марта 2025 17:04

Регулярный чемпионат НХЛ может увеличиться до 84 матчей

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Руководство НХЛ в скором времени может рассмотреть вариант, при котором количество матчей в регулярном чемпионате может увеличиться до 84 игр. Об этом сообщает «The Athletic».

«Расписание НХЛ может стать действительно интересным после нового коллективного соглашения. Во время переговоров о соглашении может быть рассмотрен вопрос об увеличении игр в регулярном сезоне до 84 встреч. Одна из новых идей, которая обсуждается, — начать регулярный сезон раньше — где-то в конце сентября — и закончить Кубок Стэнли примерно в то же время, как сейчас, — в конце июня.

Другими словами, они бы расширили календарь регулярного сезона, чтобы создать расписание, которое не было бы столь перегруженным, а также учитывало бы перерывы каждые два сезона для Олимпиад и Кубков мира, а также вмещало 84 игры.

Также на повестке дня в обсуждениях расписания стоит вопрос о том, стоит ли менять график так, чтобы командам не обязательно было играть хотя бы одну игру на каждой арене НХЛ. Некоторые команды настаивают на большем количестве матчей внутри дивизионов. На сезон-2026/2027 обсуждается множество потенциальных изменений», –написано в статье издания.

На данный момент количество матчей в регулярном чемпионате НХЛ составляет 82 игы.

#НХЛ #хоккей
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