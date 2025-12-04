Регулярный авиарейс из Казани в Улан-Удэ запустят 3 января

Новый регулярный авиарейс из Казани в Улан-Удэ откроется 3 января следующего года. Полеты будут выполняться по средам и субботам, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Из Казани самолет будет вылетать в 1:10 и прибывать в аэропорт Улан-Удэ в 13:10 по местному времени. Из столицы Бурятии рейс запланирован на 14:00 с прибытием в Казань в 16:20 по местному времени. При этом в пресс-службе отметили, что в пути запланирована промежуточная посадка в аэропорту Горно-Алтайска.

На маршруте задействуют 50-местные воздушные судах типа Canadair (Bombardier) Regional Jet 200.