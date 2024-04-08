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Регулярные рейсы из Красноярска в Казань откроются в июне
Авиакомпания «Россия» с 3 июня начнет выполнять регулярные рейсы из Красноярска в Казань и в обратном направлении. Об этом сообщает ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии».
«Полеты будет выполнять авиакомпания, которая входит в группу „Аэрофлот”, с частотой два раза в неделю — по понедельникам и пятницам», — говорится в сообщении.
Новый рейс стал 29-м направлением из красноярского хаба и седьмым из Казани для «Аэрофлота» в летнем сезоне.
С расписанием рейсов можно ознакомиться на сайт авиакомпании.
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