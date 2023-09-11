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Регулярные авиарейсы из Казани в Самарканд откроются 23 сентября
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Фото: © «Татар-информ»
Из Казани 23 сентября откроются регулярные рейсы в Самарканд, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».
Из аэропорта столицы Татарстана самолет отправится в 22.35 и прибудет в Самарканд в 4.15 (в воскресенье).
Обратный вылет из Узбекистана назначен на 5.15, посадка в Казани — на 6.55. «Время для каждого аэропорта указано местное», — отметили в пресс-службе.
Полет будет занимать более трех часов.
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