Регулярные авиарейсы из Казани в Самарканд откроются 23 сентября

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Из Казани 23 сентября откроются регулярные рейсы в Самарканд, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Из аэропорта столицы Татарстана самолет отправится в 22.35 и прибудет в Самарканд в 4.15 (в воскресенье).

Обратный вылет из Узбекистана назначен на 5.15, посадка в Казани — на 6.55. «Время для каждого аэропорта указано местное», — отметили в пресс-службе.

Полет будет занимать более трех часов.