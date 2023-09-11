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Руc Тат
Общество 11 сентября 2023 13:05

Регулярные авиарейсы из Казани в Самарканд откроются 23 сентября

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Регулярные авиарейсы из Казани в Самарканд откроются 23 сентября
Фото: © «Татар-информ»

Из Казани 23 сентября откроются регулярные рейсы в Самарканд, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Из аэропорта столицы Татарстана самолет отправится в 22.35 и прибудет в Самарканд в 4.15 (в воскресенье).

Обратный вылет из Узбекистана назначен на 5.15, посадка в Казани — на 6.55. «Время для каждого аэропорта указано местное», — отметили в пресс-службе.

Полет будет занимать более трех часов.

#открытие авиарейса #Транспорт #самарканд
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