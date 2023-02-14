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Экономика
14 февраля 2023  12:50

Участники KazanForum-2023 обсудят перспективы развития исламского банкинга

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На полях предстоящего в мае форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» планируется обсудить перспективы развития исламского банкинга в стране и вопросы правового регулирования данной темы. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина.

«Мы планируем обсуждения по исламским финансам. Это, наверное, одна из самых важных сессий, которую сегодня готовит Центробанк. Трек будет посвящен партнерскому финансированию в качестве альтернативы традиционным финансовым инструментам», – рассказала руководитель АИР РТ. 

Кроме того, с участием депутатов Госдумы в рамках форума пройдет еще одна сессия – о перспективах правового регулирования партнерского финансирования в России. 

«Там будет обсуждаться профильный федеральный закон, который уже прошел первое чтение», – пояснила Минуллина. 

#талия минуллина #АИР РТ #исламский банкинг #россия исламский мир #KazanSummit
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