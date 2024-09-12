Регоператор восточной зоны РТ: Крупные отходы вывозят, но их готовят к погрузке

Фото: пресс-служба регоператора восточной зоны РТ

Мебель, вышедшая из строя бытовая техника и все, что осталось от текущего ремонта внутри помещений, например, старые обои или линолеум относятся к крупногабаритным отходам. Но по закону их причисляют к твердым коммунальным, так как они образованы внутри жилых помещений. Поэтому плата за их вывоз уже включена в тариф регионального оператора. ООО «Гринта» сообщает жителям восточной зоны, что такие отходы спецтехника забирает один раз в неделю в теплое время и один раз в 10 дней зимой.

«Разместить старую мебель и технику можно в бункерах для КГО, либо на специализированных площадках. Не стоит оставлять такие отходы перед контейнерами, так как это может препятствовать проезду транспорта. Также не нужно пытаться поместить КГО в емкости – из-за этого в них нельзя будет положить пакеты с другими отходами», - прокомментировали в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами восточной зоны Татарстана.

Далее в течение недели такие отходы должны вывезти. Если в населенном пункте организован бестарный сбор отходов, то можно оставить мебель или технику, которая по весу и габаритам подходит для ручной погрузки в мусоровоз, на маршруте движения спец. транспорта. Если отходы особо крупные, то нужно обратиться к главе поселения для организации централизованного сбора по предварительной заявке.

При этом в любом случае крупногабаритные отходы необходимо подготовить к погрузке – разобрать на детали, чтобы их могли поднять грузчики, удалить торчащие гвозди или острые металлические края, чтобы они не нанесли повреждений тем, кто будет проходить рядом с площадкой и грузчиков, которые будут помещать их в транспорт.

При этом к КГО не относятся и не должны размещаться на спец. площадках или вблизи контейнерных площадок отходы капитального ремонта – это лом кирпича и бетона, цемент, доски и отходы инженерных коммуникаций. Для их вывоза необходимо заключить договор с организацией, имеющей соответствующую лицензию.