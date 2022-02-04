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Общество
4 февраля 2022  15:58
Наталья Рыбакова

Регоператор призвал казанских водителей не парковаться возле площадок для мусора

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Зимой мусоровозы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — УК «ПЖКХ» часто сталкиваются с трудностями при вывозе мусора во дворах многоквартирных домов из-за неубранного снега и припаркованных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По словам водителей мусоровозов, любителей парковать машины возле контейнерных площадок больше всего в ЖК «Салават Купере», а также во дворах многоквартирных домов по улицам Ноксинский Спуск, Минская, Ломжинская, Нурсултана Назарбаева и Адоратского, проспектам Победы и Ямашева.

«Жалобы водителей в основном относятся к спальным районам города, где чаще всего возникают проблемы с парковками», — уточнили в компании.

Движение мусоровозов фиксируется в системе «АИС-Отходы» при помощи навигации ГЛОНАСС / GPS. Водители не могут ждать, пока владелец припаркованного автомобиля выйдет и уберет его. У каждого мусоровоза есть определенное время для загрузки отходов. 

Из-за припаркованных рядом с контейнерной площадкой машин график вывоза твердых коммунальных отходов часто срывается, что приводит к возникновению стихийных свалок и нарушению санитарных норм, заключили в УК «ПЖКХ».

#ук пжкх #вывоз мусора
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