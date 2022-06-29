Регоператор по сбору ТКО в восточной зоне Татарстана отметил снижение жалоб от населения

В Татарстане в этом году снизилось количество жалоб по обращению с твердыми коммунальными отходами к региональному оператору в восточной зоне республики. Об этом сообщила генеральный директор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко на заседании рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам.

«За пять месяцев этого года мы обработали 7 974 обращения. Коэффициент составил 4,1 на тысячу жителей, то есть четыре обращения на тысячу человек. В целом мы считаем этот показатель очень хорошим, потому что по сравнению с прошлым годом, тем более с 2019-м, когда мы только начинали работать, он существенно снизился», – сказала докладчик.

По словам Ярлыченко, татарстанцы в основном обращаются с вопросами, связанными с перерасчетами, состоянием лицевого счета, графиком обслуживания района, с невывозом строительных или растительных отходов, а также просят проверить наличие дебиторской задолженности и объяснить законодательные аспекты. «Поступают вопросы, связанные с переполненными контейнерами и с ненадлежащим содержанием контейнерных площадок. Оставляют заявку, чтобы она была создана», – добавила спикер.

Что касается обращений, полученных в системе «Народный контроль», то гендиректор компании также отметила их существенное снижение по сравнению с прошлым годом. «Но те всплески, которые так или иначе наблюдаются, связаны в основном с субботниками или с периодами осенней уборки мусора. Основные причины обращений – отходы не относятся к ТКО. Мы отвечаем, что в данном случае имеем дело со строительными, растительными отходами и так далее. Такие обращения составляют 41%», – констатировала она.

Ярлыченко добавила, что 22% обращений связаны с отсутствием контейнерных площадок и контейнеров, соответствующих санитарным нормам, 12% – с отсутствием подъездных путей, 10% – с несоответствием количества контейнеров объемам образования отходов.

«Кроме того, 7% обращений поступило по отходам, которые образуются от юридических лиц. Но при проверке выясняется, что у данного юрлица нет договора с нами. 6% обращений связаны с помехами [из-за] припаркованного транспорта, 2% – с авариями и поломками спецтехники», – заключила она.