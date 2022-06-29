Регоператор по сбору ТКО в восточной зоне Татарстана недополучил 23 млн рублей за услуги

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в восточной зоне Татарстана за четыре месяца 2022 года недополучил 23 млн рублей за оказанные услуги. Об этом сообщила генеральный директор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко на заседании рабочего штаба Государственного комитета РТ по тарифам.

«Собираемость от начислений составляет 96,8%. В 2020 году было 96,1%, в 2021-м — 98%. Тогда был достигнут очень хороший показатель. А вот сейчас уже недособрали 23 млн рублей только за четыре месяца», — рассказала докладчик.

Ярлыченко пояснила, что у компании есть план по начислениям платежей жителям восточной зоны обслуживания за услугу по обращению с ТКО.

«Эти планы берутся из территориальной схемы, где прописано количество жителей многоквартирных домов и в индивидуальных жилых строениях. На 2019 и 2020-й годы план был по 2 млрд рублей, на 2021-й — 2,2 млрд рублей, на январь — апрель 2022 года — 760 млн рублей. Накопительный итог — 7 млрд 90 млн рублей. Доля начислений в 2019 году составила 79%, в 2020-м — 97,5%, в 2021-м — 96,2%, с января по апрель мы начислили 96,4%. То есть мы начислили на 730 млн рублей. А более 27 млн рублей касается тех жителей, которых мы не нашли», — отметила она.

Гендиректор компании добавила, что собираемость от плана с января по апрель составляет 93,3%, а в прошлом году была выше — 94,2%. «Данный показатель требует вовлечения муниципалитетов, чтобы поработать с населением. Возможно, это связано с текущими событиями (специальной военной операцией на Украине и введенными из-за нее санкциями — прим. Т-и). Дальше будем наблюдать. В 2020-м, пандемийном, году собираемость тоже снижалась. Итого за 2019, 2020, 2021 и 2022 годы доля начислений от плана составляет 91,7%. Собираемость от плана — 87%», — заметила она.

Ярлыченко подчеркнула, что есть районы, в которых собираемость платежей составляет более 98%. «Это Тукаевский район, Набережные Челны, Нижнекамский район. Хочу отметить Альметьевский район, где 94,5%, и Азнакаевский район, где 93,5%, — чуть-чуть не дотянули», — заявила она.

При этом спикер назвала и отстающие районы, где собираемость платежей менее 80%: Аксубаевский (53,8%), Черемшанский (73,5%), Новошешминский (76,4%), Мензелинский (76,5%) и Бавлинский (78,8%).

«До конца года будем искать тех самых жителей, на которых не производятся начисления. Но проблема усугубляется тем, что у нас до сих пор нет доступа к персональным данным населения. Только, так скажем, натурные обследования», — резюмировала она.