Регоператор направит более 2 млрд рублей на вывоз мусора из Казани и районов

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УК «ПЖК» планирует направить 2,19 млрд рублей на вывоз твердых коммунальных отходов из западной зоны деятельности регоператора. Соответствующие тендеры появились на портале госзакупок.

Самая большая сумма — более 688,7 млн рублей — пойдет на вывоз мусора из Авиастроительного, Кировского и Московского районов Казани. Почти в полмиллиарда рублей встанет оказание услуг в Верхнеуслонском, Зеленодольском и Кайбицком районах, 412 млн — транспортировка ТКО в Арском, Атнинском, Балтасинском, Высокогорском, Кукморском, Сабинском и Тюлячинском районах.

Четвертый тендер на 372,9 млн рублей касается Алексеевского, Алькеевского, Пестречинского, Лаишевского, Рыбно-Слободского и Спасского районов Татарстана. По Апастовскому, Буинскому, Дрожжановскому, Камско-Устьинскому и Тетюшскому районам оказание услуги обойдется в 219,4 млн рублей.

Как следует из описания объекта закупки, оператор должен оказать услуги по транспортировке ТКО в указанных муниципалитетах, включая погрузку, отправку мусоровозами и разгрузку на объектах обработки и размещения ТКО. Срок начала оказания услуг — с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2025-го.

Так, к примеру, по указанным районам Казани ожидаемый объем вывозимого мусора составит более 240 тысяч тонн: сюда входят пищевые отходы, бумага, полимерные материалы, стекло, древесина, текстиль, металл и смет с территории (земли, песка, растительных остатков, камней). Подрядчик будет вывозить ТКО административных и офисных учреждений, с территории общежитий, гостиниц, объектов общепита, мастерских, детсадов, школ, интернатов, продовольственных магазинов, рынков, больниц, СНТ и других объектов.