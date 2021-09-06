Регистрация ООО: сколько стоит

Регистрация ООО не сильно отличается от регистрации ИП, однако по стоимости обходится несколько дороже. Конечно, для этого нужна не только бизнес-идея, но и финансы, чтобы оплатить некоторые расходы, связанные с оформлением документов.

Самое первое, на что придется потратиться, это госпошлина за регистрацию юридического лица. За это придется заплатить 4 тыс. рублей. Здесь стоит отметить, что если необходимо провести регистрацию на несколько человек, тогда общая сумма пошлины делится на их количество, каждый из них оплачивает пошлину от своего имени. Например, если регистрируются четыре человека под одно ООО, тогда каждый из них оплатит по 1 тыс. рублей.

Далее нужно заниматься подготовкой документов. Если не хочется тратить на это деньги, можно заказать такую услугу в юридических организациях, это может стоить от 500 до 7 тыс. рублей. Также иногда требуется заверить у нотариуса подписи учредителей, в разных регионах цена варьируется от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Итак, если брать все расходы по максимуму, то открытие ООО обойдется не более чем в 15 тыс. рублей. Если же рассматривать минимальную планку, то получается, что потратиться придется только на оплату пошлины, а она составляет 4 тыс. рублей. В принципе, собрать документы можно самостоятельно, не привлекая третьих лиц, но если человек, открывающий ООО, не знает нюансов оформления документов и не учтет какие-то моменты, ему могут отказать в регистрации, а это потерянное время и упущенная выгода.

Кроме того, важный момент кроется в юридическом адресе организации. Если человек, открывающий ООО, указывает свой домашний адрес, то тогда это всё проходит бесплатно, но это не самая лучшая идея. В другом случае необходимо арендовать помещение под офис и указывать его в качестве юридического адреса либо покупать помещение в собственность. Получается, что это тоже очень большие затраты, ведь если аренда и может стоить где-то дешево, то покупка помещения в собственность может вылиться не в один миллион рублей.

Итак, подведем итоги. На что же придется потратиться при оформлении ООО?

Во-первых, это оплата государственной пошлины в размере 4 тыс. рублей. Избежать этого платежа точно не удастся, однако если учредителей несколько, то общая стоимость пошлины будет поделена на всех поровну.

Во-вторых, оплата за сбор документов, необходимых для регистрации ООО. Конечно, можно заняться этим самостоятельно, но для этого нужно быть юридически подкованным. Если специальных знаний нет, тогда лучше доверить это профессионалам. Их услуги обойдутся в сумму от 500 до 7 тыс. рублей.

Иногда также может потребоваться заверить нотариально подписи учредителей, в зависимости от региона цена будет начинаться от 1 тыс. рублей.

Самая большая трата будет на аренду офиса или покупку помещения в собственность.

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