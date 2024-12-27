Регистрация на новый сезон интеллектуального конкурса «Тархан» продлена до 15 января

Организаторы историко-культурного конкурса «Тархан» продлили регистрацию до 15 января. Призеры Республиканской олимпиады по истории Татарстана и татарского народа получат право на участие в конкурсе «Тархан» без предварительного отбора.

«Приглашаем всех любителей истории. Наш самый главный и желанный для всех старшеклассников приз — возможность стать студентом Института международных отношений КФУ по специальности „История тюркских народов“», — рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» продюсер проекта Ирина Локтева.

Темами четвертого сезона станут: «Казанский край в XVIII — XX веках» (одна восьмая финала), «80-летие победы в Великой Отечественной войне» (одна четвертая финала) и «Казань научная» (полуфинал).

Победитель конкурса «Тархан» традиционно получит возможность стать студентом ИМО КФУ по направлению «История тюркских народов» (бакалавриат). В этом году также было принято решение пригласить на обучение в магистратуре педагогов, подготовивших финалистов историко-культурного конкурса «Тархан».

«Мы с организаторами решили предоставить возможность преподавателям, ученики которых будут победителями и призерами конкурса, поступить в магистратуру ИМО по [следующим] направлениям: история, экономика и культура тюркских народов; история искусств тюркско-мусульманского мира; педагогическое образование», — рассказала журналистам доцент кафедры истории Татарстана ИМО КФУ Чулпан Саматова.

Конкурс проходит восемь месяцев: 1 ноября открывается регистрация, а к началу июня объявляются победители.

Ранее предполагалось, что регистрация завершится 31 декабря. На данный момент уже принято почти 250 заявок от жителей 15 районов Татарстана. По информации организаторов конкурса, около десяти человек участвуют в нем во второй раз.