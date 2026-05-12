Регистрация на конкурс «Лидеры строительной отрасли» продлится до 1 июня

Продолжается регистрация участников на VI Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли». Об этом сообщили организаторы проекта.

Конкурс объединяет руководителей компаний строительной сферы, представителей органов власти, девелоперских, проектных, подрядных и инжиниринговых организаций, а также профильных институтов и отраслевых структур.

Организатором выступает Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и ряда профильных ведомств и отраслевых объединений.

Проект проводится с 2021 года и ежегодно демонстрирует рост числа участников. Так, в 2025 году после первого этапа регистрации было зафиксировано более 23,5 тыс. участников из 77 регионов России, а также из Сербии, Турции, Египта и Казахстана.

Конкурс в 2026 году пройдет в четыре этапа: дистанционная регистрация и отбор, онлайн-тестирование и видеоинтервью, полуфинал с образовательной программой и очный финал, который состоится в преддверии Дня строителя в августе 2026 года.

В рамках финала участники представят проекты по развитию строительной отрасли, а также примут участие в оценочных и образовательных мероприятиях с участием экспертов и представителей отрасли.

Особое внимание в конкурсе уделяется развитию современных управленческих подходов, повышению эффективности и технологичности строительной сферы, а также подготовке кадрового резерва отрасли.

Участие в конкурсе бесплатное. Регистрация продлится до 1 июня 2026 года на официальном сайте проекта.