Регистрация на конкурс «100 лидеров — Татарстан будущего» продлена до 15 марта

Совсем скоро стартует третий сезон республиканского проекта для молодых и талантливых предпринимателей «100 лидеров — Татарстан будущего». В связи с увеличением числа требований к конкурсантам организаторы проекта решили продлить подачу заявок до 15 марта 2022 года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ по стратегическому развитию Елена Файзрахманова.

«Раньше мы принимали заявки от всех желающих поучаствовать в нашем проекте. Однако теперь, в третьем сезоне, мы знакомимся с идеями молодежи поближе, перед тем как допустить их на конкурс», — пояснила она.

Участниками проекта могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, у которых есть идея или готовый предпринимательский проект. После регистрации на официальном сайте конкурса участникам необходимо пройти собеседование. Оно состоится 19 марта 2022 года. По результатам живого общения с конкурсантами организаторы отберут 100 человек, которые продолжат свой путь в проекте.

Участников проекта «100 лидеров — Татарстан будущего» ожидают 12 образовательных дней, выезды на производственные площадки, посещение муниципальных районов, а также изучение трендов новой экономики.

Напомним, что победителей проекта ждет традиционный призовой фонд в размере 500 тыс рублей, а также бизнес-интенсив от ведущих тренеров России.