Регистрация на Казанский марафон-2025 стартует 10 октября

3 и 4 мая 2025 года в столице Республики Татарстан пройдет XI Казанский марафон. Регистрация стартует 10 октября на сайте забега, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Участникам будут доступны забеги на дистанции 3, 10, 21 и 42 км. Отметим, Казанский марафон ежегодно привлекает на свои старты тысячи любителей бега со всей страны, а это, в свою очередь, позволяет достичь целей Национального проекта «Демография» в области достижения показателей количества людей, регулярно занимающихся спортом.

В 2024 году Казанский марафон отметил свое 10-летие. За это время количество участников забега увеличилось от полутора тысяч до 30 тысяч. В этом году марафон вошел в Лигу марафонов России и Лигу марафонов БРИКС.

Как отметил министр спорта РТ Владимир Леонов, Казанский марафон вносит серьезный вклад в популяризацию спорта и здорового образа жизни.

«Казанский марафон стал ежегодным, даже традиционным праздником спорта и здоровья, объединяющим тысячи участников из разных стран. Мы гордимся тем, что наш регион может принимать такие масштабные и яркие мероприятия. Надеемся, что в следующем сезоне Казанский марафон привлечет еще больше любителей бега, а мы со своей стороны сделаем его комфортным и интересным для участников», - сказал министр.