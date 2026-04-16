Регистрация на исторический форум «Герои Отечества» в Петербурге продлится до мая

Открылась регистрация на юбилейный V Петербургский молодежный исторический форум «Герои Отечества», который пройдет с 13 по 15 мая в Санкт-Петербурге.

Форум проводится по инициативе школьников и студентов при поддержке Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Российского исторического общества, Движения Первых, а также депутатов Госдумы и сенаторов.

Основной площадкой форума станет Президентская библиотека. Мероприятия также пройдут на других культурных и исторических площадках города.

Главная тема форума – 120-летие начала работы первой Государственной Думы Российской империи. Ожидается участие более 750 молодых людей из России и других стран, а также представителей исторического сообщества, общественных и образовательных организаций, федеральных и региональных органов власти.

В программу форума включены кинофестиваль, панельные сессии, встречи с депутатами и сенаторами, торжественный прием в честь юбилея, выступления победителей конкурса исследовательских работ, дебаты, экскурсии и другие мероприятия.

Принять участие смогут граждане России и других государств в возрасте от 14 до 35 лет, прошедшие регистрацию и конкурсный отбор. Для участников из регионов России и других стран регистрация открыта до 1 мая, для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области – до 5 мая. Кроме того, в рамках форума до 15 апреля открыт прием заявок на конкурсы.

Участники смогут побороться за победу в нескольких номинациях: конкурс исследовательских работ, фотоконкурс «Парламент в кадре», киноконкурс «Хроника парламентаризма», конкурс детских рисунков «Парламентские зарисовки» и конкурс законотворческих инициатив.