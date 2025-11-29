Регистрация на II Таврический инвестиционно-экономический форум продлится до 1 декабря

Регистрация участников II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума завершится 1 декабря. Мероприятие пройдет 5-6 декабря в Доме союзов в Москве. Об этом сообщает NEWS.ru.

Одной из ключевых новинок форума станет сессия «Инвестиционный час». В ней примут участие губернаторы исторических регионов, а инвесторы смогут обсудить с ними актуальные вопросы, получить предложения и комментарии от представителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Нам важно, чтобы предприниматели – и российские, и зарубежные – понимали: на Херсонщине и в других исторических регионах есть реальные возможности для развития. Именно поэтому мы проводим II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум и делаем акцент на сессии "Инвестиционный час". Это пространство для прямого и предметного диалога с бизнесом: какие сферы перспективны, как работать с рисками, что уже действует на практике. Наша цель – объединить тех, кто готов вкладываться в развитие страны», – пояснил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что регион является динамично развивающимся промышленным и аграрным центром. По его словам, важным катализатором роста выступает Свободная экономическая зона (СЭЗ).

«Наша общая цель – превратить Запорожскую область в мощный промышленный хаб на юге России, что даст ощутимый экономический эффект, создаст новые рабочие места и повысит качество жизни людей», – подчеркнул он.