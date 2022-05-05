Молодые экоактивисты Татарстана могут принять участие в «Эковолне»

С 23 по 25 мая на базе молодежного центра «Волга» в поселке Боровое Матюшино пройдет VI Форум молодежных экологических организаций «Эковолна». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«На форуме соберутся самые активные представители молодежных экологических объединений и студенческого сообщества. Участников ждут образовательные и дискуссионные площадки, мероприятия по обмену опытом, а также встречи с экспертами по таким направлениям, как социальная экология, экология как наука, экологические образовательные программы и проекты в Татарстане, экологические инициативы бизнеса и общества, экологический туризм», – сказано в сообщении.

Его участники смогут обсудить с экспертами инициативы по защите окружающей среды и повышению экологической грамотности молодежи.

В ходе форума пройдет республиканский конкурс экологических социально-значимых проектов среди молодежных экологических объединений. Победителям будет оказана финансовая поддержка для реализации их идей.

К участию в форуме приглашаются представители экологических организаций и объединений Татарстана в возрасте от 14 до 35 лет. Онлайн-регистрация на мероприятие открыта до 15 мая. Организатором «Эковолны» выступает региональная молодежная общественная организация «Будет чисто» РТ при поддержке Татарстанского отделения Российского экологического общества и Министерства экологии и природных ресурсов РТ.